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Предвозвещение Святой Матроны Московской: России и Европе грозят испытания

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Предвозвещение Святой Матроны Московской: России и Европе грозят испытания
О разном
Фото из открытых источников

В Сети с новой силой принялись обсуждать пророчество Святой Матроны Московской о будущем человечества в ближайшей перспективе. Из него следует, что грядут переломные для всего мира события.

Прозорливая женщина в свое время много о чем предупреждала

К примеру, что Европе ни в коем случае нельзя отворачиваться от России, иначе она повернется на Восток. В результате появится мощный союз трех держав - РФ, Китая, Индии.

Если же это произойдёт, отмечала она в своем пророчестве, Старый и Новый Свет останутся у разбитого корыта. Впрочем, не все гладко будет и для России.

Что конкретно имела в виду святая, неизвестно. Она лишь отмечала, что россиянам нужно будет пройти через множество испытаний.

И здесь возможны два варианта событий. Либо сложнейшие испытания сломают население и государство, либо приведут к укреплению нации, духовности и традиций.

Нынче Россия находится на перепутье, передает «Медиапоток».

Информационное агентство «Informing»

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