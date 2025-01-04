В Таиланде туристы ошалели, когда лодочник остановился в море и озвучил им новогодний прайс

В социальных сетях живо обсуждают скандал, возникший в Таиланде на Новый год с участием представителя водного такси и туристов. Подробности случившегося приводит издание «ТурДом».

Отдыхающим, решившим встречать Новый год на острове Панган в Таиланде, праздничная ночь наверняка заполнится надолго. Все дело в том, что лодочник, который должен быть переправить их с одного пляжа в паб на другом, остановился прямо посреди моря и начал от них требовать заплатить по новогоднему тарифу. Стоимость поездки он оценил в 400 батов, это порядка 1300 рублей.

Туристы буквально ошалели. Однако они были не в той ситуации, чтобы торговаться.

Оказаться во мраке ночи посреди больших волн в новогоднюю ночь - то еще удовольствие

Все туристы вынуждены были удовлетворить тарифные требования водного таксиста.

Судно, на котором он перевозил около 20 туристов, к слову, было утлым. Платить согласны были не все. Поначалу многие отказывались, устраивали скандалы. Но когда некоторым стало плохо от качки, а другим захотелось продолжения банкета на берегу, по выставленному счёту заплатили все.

Когда данная история нашла огласку, возмутились даже тайцы. Они принялись упрекать лодочника в том, что такие, как он, портят туристическую репутацию Таиланда. После подобных случаев многие люди могут отказываться приезжать на отдых.

Оказалось, что это обычная практика – сначала везти, потом собирать плату. Владельцы лодок объяснили, что туристы имеют привычку часто спрыгивать и не оплачивать проезд.

Отреагировали и местные власти. 7 января они намерены собрать операторов такси на воде с тем, чтобы выработать единые правила обслуживания туристов.