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В работе Рунета произошел массовый сбой

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В работе Рунета произошел массовый сбой
В России / Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Накануне Рождества в работе Рунета зафиксирован массовый сбой. Граждане из разных регионов России жалуются на проблемы с банковскими приложениями, а также в работе мобильных операторов. Как следует из данных отслеживающего неполадки ресурса Downdetector, сбою подверглась львиная доля ресурсов в российском сегменте интернете.

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Наблюдаются проблемы в работе Google, Telegram, Twitch, Steam и, даже, Яндекс.

Больше всего жалоб от россиян поступает на функционал мобильных операторов и домашнего интернета.

94% жалоб касаются общего сбоя в работе МТС. 


Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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