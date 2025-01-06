В работе Рунета произошел массовый сбой

Накануне Рождества в работе Рунета зафиксирован массовый сбой. Граждане из разных регионов России жалуются на проблемы с банковскими приложениями, а также в работе мобильных операторов. Как следует из данных отслеживающего неполадки ресурса Downdetector, сбою подверглась львиная доля ресурсов в российском сегменте интернете.

Наблюдаются проблемы в работе Google, Telegram, Twitch, Steam и, даже, Яндекс.

Больше всего жалоб от россиян поступает на функционал мобильных операторов и домашнего интернета.

94% жалоб касаются общего сбоя в работе МТС.



