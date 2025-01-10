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Риелтор Бенина сообщила, что София Ротару передумала продавать свою квартиру в Москве за 80 млн руб

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Риелтор Бенина сообщила, что София Ротару передумала продавать свою квартиру в Москве за 80 млн руб
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Звезда советской эстрады, украинская певица София Ротару передумала продавать свою квартиру в Москве, которую в своё время получила при содействии экс-мэра столицы Юрия Лужкова. Об этом журналистам POPCAKE поведала риэлтор Екатерина Бенина.

По её данным, элитная недвижимость до сих пор остаётся во владении исполнительницы песни «Лаванда».

Звезда эстрады попросту передумала продавать свою трёхкомнатную квартиру в столице России.

Бениной известно, что София Михайловна продолжает оплачивать коммунальные платежи.

Стоимость московской квартиры Ротару оценивается в 80 млн руб. Недвижимость ранее была выставлена на продажу, но теперь объявление снято.

Почему артистка передумала избавляться от жилья площадью 125 м² на третьем этаже здания 1997 года постройки, неизвестно.

Возможно, певица в будущем вернется в Москву, — поделилась своим предположением Бенина.

Информационное агентство «Informing»

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