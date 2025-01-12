Информинг » О разном » Это было невероятно, ужас и экстаз одновременно: нейробиолог поделился ощущениями после пережитой клинической смерти

Это было невероятно, ужас и экстаз одновременно: нейробиолог поделился ощущениями после пережитой клинической смерти

Image 16+
Это было невероятно, ужас и экстаз одновременно: нейробиолог поделился ощущениями после пережитой клинической смерти
О разном
Фото из открытых источников

Нейробиолог Кристоф Кох во время пандемии переболел коронавирусом в крайне тяжёлой форме и, даже, пережил клиническую смерть.

О том, что чувствовал в этот момент, он подробно описал журналистам.

По словам учёного, это были невероятные ощущения для мозга и сознания.

Поначалу нейробиолог увидел яркий, ослепительный свет. Его объяли странные ощущения - ужас и экстаз.

Мужчине казалось, что тело его куда-то испарилось, а время - будто остановилось.

Ещё античные врачи подобные ощущения называли «околосмертными переживаниями». О них рассказывали многие люди, пережившие клиническую смерть, пишет МедиаПоток.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Прупреждение доктора Нафиза Ахмеда: конец света может случиться уже завтра

Прупреждение доктора Нафиза Ахмеда: конец света может случиться уже завтра

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Прупреждение доктора Нафиза Ахмеда: конец света может случиться уже завтра

Вчера, 18:52

Мир после нас: что станет с Землей, если людей не станет? Ужасающие прогнозы ученых

Вчера, 13:09

России и Европе грозит тяжелая судьба: обнародовано пророчество святителя Игнатия

12-01-2025, 20:05

Это было невероятно, ужас и экстаз одновременно: нейробиолог поделился ощущениями после пережитой клинической смерти

12-01-2025, 15:54

Грядет кровавое побоище: "МК" рассказал, о чем предупреждают мир и Россию в своих пророчествах святые старцы с Афона

12-01-2025, 14:35

Молодожены из России поделились негативными впечатлениями от отдыха во время своего медового месяца на Кипре

12-01-2025, 13:32

Обнародовано новое пророчество Жириновского на 2025 год: Россия вернется в границы СССР

11-01-2025, 01:15

Семь святых старцев оставили свои пророчества о том, что ждет Россию в будущем

10-01-2025, 11:35

Черные саркофаги в Антарктиде, издающие «зловещий» сигнал: откуда они взялись и действительно ли ученые испугались?

9-01-2025, 14:45

В Англии во время строительства новой АЭС нашли клад монет XI века в свинцовой оболочке

9-01-2025, 13:24

В Китае еще одна вспышка - нового штамма вируса оспы обезьян

9-01-2025, 11:57

Тиктокер побывал во всех странах Европы и назвал худшую из них: в Сети с ним не все согласны

8-01-2025, 16:01

РБК спрогнозировал, что может произойти в мире в 2025 году - слом привычной реальности

8-01-2025, 13:57

Гид назвал россиянам самые лучшие места для посещения во время путешествия по Белоруссии

8-01-2025, 13:04

Это как ядерная бомба: в Британии уверены, что искусственный интеллект угрожает безопасной жизни человечества

8-01-2025, 10:28

Доказательства реального существования Адама и Евы практически найдены

7-01-2025, 23:10

Мрак и насилие окутают землю: какое будущее явилось Распутину

7-01-2025, 18:30

Ведет к Третьей мировой войне: в Сети обсуждают пророчество Ванги в книге 1964 года

7-01-2025, 16:11

Ночь перед Рождеством: гадания на суженого в Сочельник считаются особенно правдивыми

6-01-2025, 17:27

Вассерман вслед за математиком Афганом заявил, что СССР неизбежно возродится уже в 2025 году

6-01-2025, 11:25

Новости партнеров
2023
ru-RU