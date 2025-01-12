Это было невероятно, ужас и экстаз одновременно: нейробиолог поделился ощущениями после пережитой клинической смерти

Нейробиолог Кристоф Кох во время пандемии переболел коронавирусом в крайне тяжёлой форме и, даже, пережил клиническую смерть.

О том, что чувствовал в этот момент, он подробно описал журналистам.

По словам учёного, это были невероятные ощущения для мозга и сознания.

Поначалу нейробиолог увидел яркий, ослепительный свет. Его объяли странные ощущения - ужас и экстаз.

Мужчине казалось, что тело его куда-то испарилось, а время - будто остановилось.

Ещё античные врачи подобные ощущения называли «околосмертными переживаниями». О них рассказывали многие люди, пережившие клиническую смерть, пишет МедиаПоток.