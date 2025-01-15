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Сутки уменьшаются: как резонанс Шумана влияет на восприятие времени

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Сутки уменьшаются: как резонанс Шумана влияет на восприятие времени
Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

Чувствуете, что день пролетает быстрее, чем раньше? Вы не одиноки. Ученые обнаружили, что наши внутренние часы сбились.

Сутки, по ощущениям, стали заметно короче, время ускорилось.

Причина кроется в изменении резонанса Шуманае

Недавние исследования международной группы ученых выявили сокращение субъективной продолжительности суток.

Причиной этого явления называется изменение частоты резонанса Шумана – электромагнитных колебаний между Землей и ионосферой.

Ранее эта частота была стабильна и составляла 7,83 Гц, а нынче - внимание! - она достигла 16 Гц. Это приводит к тому, что люди ощущают сутки короче на несколько часов.

Исследователи пока склонны связывать данное явление с глобальными трансформационными процессами, происходящими в сознании людей.

Ускорение времени может являться одним из признаков перехода цивилизации на новый этап развития, передает «Лайф».

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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