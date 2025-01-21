Харатьян рассказал, почему Гайдай не захотел снимать Трампа в своем фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

45-й и 47-й президент США известен не только как успешный бизнесмен, но и как ведущий. К тому же, он любил эпизодические роли в фильмах. Так, к примеру, Дональд Трамп снялся в культовой рождественской картине «Один дома». Изъявлял желание он сыграть и в картине советского режиссера Леонида Гайдая, но тот ему отказал. Об этом рассказал актер Дмитрий Харатьян в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Художественный фильм Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» вышел на экраны в 1992 году

На этапе создания к режиссеру обращался Дональд Трамп - правда, не лично, а через посредников. И было это после того, как бизнесмен позволил режиссеру снимать в своем казино «Тадж-Махал» в Антлантик-Сити.

Амбициозный Трамп счел, что будет уместным попросить небольшую роль в картине за это.

«Попросил у Гайдая через своего помощника, чтоб тот его снял тоже, может быть, в каком-то эпизоде, можно даже без слов, - вспоминает актер Дмитрий Харатьян. - А Гайдай ему и рубанул: ''Кто это такой? Вообще такого артиста не знаю. У меня народные артисты СССР снимаются: Мягков, Куравлев, Джигарханян. А тут какой-то Дональд Трамп''».

Тем не менее, режиссер был благодарен бизнесмену за предоставленное место для съемок. Поэтому в титрах фамилия Трампа была упомянута.

Съемочная группа выражала персональную благодарность теперь уже президенту США «за помощь в организации съемок».