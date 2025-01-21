Харатьян рассказал, почему Гайдай не захотел снимать Трампа в своем фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

45-й и 47-й президент США известен не только как успешный бизнесмен, но и как ведущий. К тому же, он любил эпизодические роли в фильмах. Так, к примеру, Дональд Трамп снялся в культовой рождественской картине «Один дома». Изъявлял желание он сыграть и в картине советского режиссера Леонида Гайдая, но тот ему отказал. Об этом рассказал актер Дмитрий Харатьян в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
Художественный фильм Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» вышел на экраны в 1992 году
На этапе создания к режиссеру обращался Дональд Трамп - правда, не лично, а через посредников. И было это после того, как бизнесмен позволил режиссеру снимать в своем казино «Тадж-Махал» в Антлантик-Сити.
Амбициозный Трамп счел, что будет уместным попросить небольшую роль в картине за это.
Тем не менее, режиссер был благодарен бизнесмену за предоставленное место для съемок. Поэтому в титрах фамилия Трампа была упомянута.
Съемочная группа выражала персональную благодарность теперь уже президенту США «за помощь в организации съемок».