Терапевт Уильямс: Частое мочеиспускание ночью может указывать на диабет

Примерно треть населения в возрасте от 30 лет сталкивается с частыми позывами к мочеиспусканию ночью. О каких проблемах со здоровьем это может сигнализировать рассказала терапевт Зоуи Уильямс в беседе с британским изданием The Sun.

Для пожилых никтурия — обычное явление, с возрастом она часто прогрессирует

Причиной частых ночных позывов может быть и сахарный диабет. Поэтому людям, которые столкнулись с такой проблемой, непременно стоит мониторить уровень глюкозы в крови, а при необходимости наведаться к эндокринологу.

Инфекции мочевыводящих путей, менопауза у женщин, проблемы с предстательной железой у мужчин также могут давать о себе знать частым мочеиспусканием.

В любом случае, визит к врачу откладывать не стоит, заключила Уильямс.