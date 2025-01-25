Эндокринолог Невольникова: жажда и сухость во рту могут быть первыми признаками диабета

Ощущение постоянной усталости, сухость во рту и жажда могут быть первыми признаками сахарного диабета. Об этом предупредила эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова, беседуя с корреспондентом РИА Новости.

На развитие грозного заболевания могут указывать и ряд других симптомов, помимо сухости во рту и жажды

Это и частое мочеиспускание, и повышенный аппетит.

О диабете также могут сигналить усталость и слабость, беспричинная потеря веса, медленное заживление ран, — добавила медик.

Ощущение покалывания в конечностях, ухудшение зрения - тоже тревожные звоночки, которые нельзя игнорировать.

Непременно стоит проверить уровень глюкозы в крови, а также записаться на прием к эндокринологу и пройти комплексное обследование.