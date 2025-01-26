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Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар

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Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар
В Мире / Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

Светящийся шар на глубине 3300 метров близ побережья Аляски обнаружили учёные во время работы на борту научно-исследовательского судна Okeanos Explorer.

Оборудование позволило его заснять. Теперь представителям науки надлежит установить, что за объект попал в их поле зрения.

Загадочный шар, от которого исходило золотое свечение, был маленьким - немногим больше 10 сантиметров в диаметре.

Размер исследователи определили благодаря подводному аппарату на дистанционном управлении.

У светящегося шарика была абсолютно гладкая поверхность, с отверстием по центру.

Поскольку обнаружен он был в колонии морских губок, учёные выдвигают связанные с ними гипотезы о его происхождении.

По одной из версий, шар может быть яйцом неизвестного обитателя океана, возможно, какого-то морского монстра. По другой, светящийся шар - новый вид морских губок, пишет «Карл Маркс».

Пока исследователи не смогли установить, что за существо им удалось выявить. Работа в данном направлении продолжается.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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