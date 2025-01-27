Информинг » В России » Диетолог Мухина порекомендовала пожилым людям пить компот из сухофруктов

Диетолог Мухина порекомендовала пожилым людям пить компот из сухофруктов

Image 16+
Диетолог Мухина порекомендовала пожилым людям пить компот из сухофруктов
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Диетолог Марият Мухина порекомендовала пожилым людям регулярно пить компот из сухофруктов. Напиток поможет укрепить иммунитет, поддержит сердце, окажет положительное воздействие на сердце. Но при условии, что сварен он без добавления сахара.

Компот из сухофруктов содержит витамины А, С, а также B6. Последний помогает организму вырабатывать серотонин - так называемый гормон счастья.

Напиток - кладезь минералов. Ко всему, действует на организм успокаивающе.

«Калий из сухофруктов улучшает работу сердца. Магний является очень мощным миорелаксантом. Он снижает давление и обладает легким седативным эффектом», — поведала кандидат медицинских наук в беседе с изданием «Москва 24».

Врач советует людям в возрасте употреблять один-два стакана полезного витаминного компота в день, чтобы оставаться как можно дольше здоровым и бодрым.


Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

"Экстрасенсы. Битва сильнейших-2": у вампира Краснова отобрали корону, а любовную ведьму пытались запугать

"Экстрасенсы. Битва сильнейших-2": у вампира Краснова отобрали корону, а любовную ведьму пытались запугать

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В России начали отзывать китайские автомобили Tank 500

Сегодня, 17:36

Могут вызвать аллергию и ожирение: диетолог Михалева призвала не увлекаться покупными йогуртами

Сегодня, 15:07

Синоптик Шувалов пообещал снег в Москве и области через неделю

Сегодня, 14:35

Умер актер Игорь Ромащенко, сыгравший в сериалах «Папины дочки» и «След»

Сегодня, 12:09

Снова 10 млн: Анна Асти вернула ценник за выступления на уровень до «голой вечеринки»

Вчера, 15:20

"Экстрасенсы. Битва сильнейших-2": у вампира Краснова отобрали корону, а любовную ведьму пытались запугать

Вчера, 01:59

Песков сообщил о готовности Кремля к переговорам с Трампом

24-01-2025, 14:34

У россиян, возвращающихся с Европы, отбирают сыры и хамон

23-01-2025, 21:04

В Кремле прокомментировали ультиматум Трампа по украинскому конфликту

23-01-2025, 15:56

В России начали продавать пляжные туры в Северную Корею

23-01-2025, 14:43

В России продали соболиную шубу за рекордную сумму - 34 млн рублей

22-01-2025, 16:30

Пилоты летевшего в Москву самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines увидели НЛО в небе

22-01-2025, 16:25

«Иванушка» Кирилл Андреев во второй раз стал дедушкой

22-01-2025, 15:44

Соседов назвал Меладзе безнадежно постаревшим артистом с устаревшей музыкой

22-01-2025, 15:30

Блогерша Ида Галич отстригла ультракороткую челку, о которой давно мечтала

22-01-2025, 15:09

Петербуржцы все чаще стали доверять поиск работы нейросетям

22-01-2025, 13:07

«Абзац» узнал, что телеведущий Иван Ургант готов выступить на частном мероприятии за 6,8 млн рублей

22-01-2025, 12:44

Премьеру российского сериала «Подслушано в Рыбинске» перенесли

22-01-2025, 11:46

В России появился первый детектор для поиска текстов, написанных ИИ

22-01-2025, 01:30

Владелец клуба Mutabor сообщил, что к закрытию привела "голая" вечеринка блогерши Ивлеевой

22-01-2025, 00:07

Новости партнеров
2023
ru-RU