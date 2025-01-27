Диетолог Мухина порекомендовала пожилым людям пить компот из сухофруктов

Диетолог Марият Мухина порекомендовала пожилым людям регулярно пить компот из сухофруктов. Напиток поможет укрепить иммунитет, поддержит сердце, окажет положительное воздействие на сердце. Но при условии, что сварен он без добавления сахара.

Компот из сухофруктов содержит витамины А, С, а также B6. Последний помогает организму вырабатывать серотонин - так называемый гормон счастья.

Напиток - кладезь минералов. Ко всему, действует на организм успокаивающе.

«Калий из сухофруктов улучшает работу сердца. Магний является очень мощным миорелаксантом. Он снижает давление и обладает легким седативным эффектом», — поведала кандидат медицинских наук в беседе с изданием «Москва 24».

Врач советует людям в возрасте употреблять один-два стакана полезного витаминного компота в день, чтобы оставаться как можно дольше здоровым и бодрым.



