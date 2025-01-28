Информинг » О разном » Признаки приближения конца света назвал священник РПЦ

Признаки приближения конца света назвал священник РПЦ

Image 16+
Признаки приближения конца света назвал священник РПЦ
О разном
Фото из открытых источников

Конец света наступит, когда Бог пошлет на землю ангелов смерти и все люди покинут свои физические тела. Об этом заявил священник РПЦ Олег Стеняев, пишет агентство «Кулик».

По его словам, собственная кончина и станет тем самым концом, которого все так боятся. Поэтому, подчеркнул священник, не стоит переживать из-за скорого наступления Апокалипсиса и гибели всего живого, поскольку к тому моменту нынче населяющие планету уйдут из жизни.

Однако конец света может быть гораздо ближе, чем многим сейчас представляется.

Главная причина в том, что люди отдаляются от веры, отдаляются от Христа, отдаляются от церкви и все реже начинают ее посещать. 

В результате привычные представления о духовности, о добре и зле искажаются, что создает предпосылки для наступления череды испытаний.


Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Черные лягушки и неубиваемые черви: У животных в Чернобыле ускорилась эволюция

Черные лягушки и неубиваемые черви: У животных в Чернобыле ускорилась эволюция

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Туристке из России пришлось бороться за еду в отеле Египта

Сегодня, 15:00

30 тысяч древнеримских монет: у берегов Сардинии в Италии нашли супер-клад

Сегодня, 13:08

На Камне судьбы загадочная надпись появилась после похищения - археолог

Сегодня, 12:40

Признаки приближения конца света назвал священник РПЦ

Сегодня, 11:54

Кубинец уже 24 года живет на борту круизного лайнера

Вчера, 14:18

200-летнюю «ведьмину бутылку» нашли рабочие в Великобритании

Вчера, 13:18

В Сети завирусилось видео боя БПЛА и собаки-робота

Вчера, 12:57

Черные лягушки и неубиваемые черви: У животных в Чернобыле ускорилась эволюция

26-01-2025, 13:51

"Экстрасенсы. Битва сильнейших-2": у вампира Краснова отобрали корону, а любовную ведьму пытались запугать

26-01-2025, 01:59

Оружие «Армагеддона»: СМИ рассказали, как работает и к чему ведет комплекс HAARP

25-01-2025, 10:49

Названы даты, в которые ученые и теологи предрекали апокалипсис

24-01-2025, 17:40

У россиян, возвращающихся с Европы, отбирают сыры и хамон

23-01-2025, 21:04

Тревел-блогерша из России перечислила обязательные для поездки в Китай вещи

22-01-2025, 17:44

В России продали соболиную шубу за рекордную сумму - 34 млн рублей

22-01-2025, 16:30

«Назвать такое салатом - это за пределами добра и зла»: Приехавший на учебу немец возмутился традиционными новогодними блюдами россиян

21-01-2025, 14:47

Сын Жириновского заявил, что слабо верит в прогноз «духа» отца о завершении СВО в 2025 году

21-01-2025, 14:23

Express порекомендовал бюджетную альтернативу Мальдивам - «тропический рай» без толп туристов

21-01-2025, 13:46

Распад США, землетрясения, Антихрист: что говорили предсказатели о правлении Трампа

21-01-2025, 12:32

Оглашены знамения Апокалипсиса: Как спастись, если будет конец света

21-01-2025, 11:00

В Англии мужчина, выбравшись со съемной квартиры, оставил после себя 200 бутылок с мочой

20-01-2025, 18:18

Новости партнеров
2023
ru-RU