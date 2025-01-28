Признаки приближения конца света назвал священник РПЦ

Конец света наступит, когда Бог пошлет на землю ангелов смерти и все люди покинут свои физические тела. Об этом заявил священник РПЦ Олег Стеняев, пишет агентство «Кулик».

По его словам, собственная кончина и станет тем самым концом, которого все так боятся. Поэтому, подчеркнул священник, не стоит переживать из-за скорого наступления Апокалипсиса и гибели всего живого, поскольку к тому моменту нынче населяющие планету уйдут из жизни.

Однако конец света может быть гораздо ближе, чем многим сейчас представляется.

Главная причина в том, что люди отдаляются от веры, отдаляются от Христа, отдаляются от церкви и все реже начинают ее посещать.

В результате привычные представления о духовности, о добре и зле искажаются, что создает предпосылки для наступления череды испытаний.



