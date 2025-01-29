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Хирург сделал сам себе стерилизацию в качестве подарка жене

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Хирург сделал сам себе стерилизацию в качестве подарка жене
О разном
Фото из открытых источников

Пластический хирург из Тайваня Чэнь Вэйнонг сделал себе вазэктомию в качестве подарка жене, сообщает South China Morning Post.

Видео 11-этапной процедуры, которую он провел сам и опубликовал в сети, набрало более 4 млн просмотров.

Врач объяснил подписчикам, что мужская стерилизация проще женской и занимает около 15 минут, однако он оперировал себя больше часа, признавшись, что очень устал.

Ночь после операции была болезненной, но к утру боль утихла. 

У пластического хирурга и его жены уже есть трое детей.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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