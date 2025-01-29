Хирург сделал сам себе стерилизацию в качестве подарка жене

Пластический хирург из Тайваня Чэнь Вэйнонг сделал себе вазэктомию в качестве подарка жене, сообщает South China Morning Post.

Видео 11-этапной процедуры, которую он провел сам и опубликовал в сети, набрало более 4 млн просмотров.

Врач объяснил подписчикам, что мужская стерилизация проще женской и занимает около 15 минут, однако он оперировал себя больше часа, признавшись, что очень устал.

Ночь после операции была болезненной, но к утру боль утихла.

У пластического хирурга и его жены уже есть трое детей.