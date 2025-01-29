Информинг » В России » Полина Гагарина опубликовала видео с рваной стрижкой

Полина Гагарина опубликовала видео с рваной стрижкой

Image 16+
Полина Гагарина опубликовала видео с рваной стрижкой
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Певица Полина Гагарина примерила на себя новый имидж. На видео у себя в социальной сети знаменитость показала, как выглядит с короткой рваной стрижкой и ярко подведенными глазами.

На радикальные перемены во внешности артистка не решилась. Возможно, она когда-нибудь дойдет до того, чтобы остричь волосы так коротко. Пока же Гагарина изменилась с помощью парика.

Видео для своей страницы в Instagram (владелец соцсети - компания Meta - признана в России экстремистской и запрещена, - Ред.) она снимала в гримерке.

Артистка восседала за столиком в концертном платье с глубоким декольте, с макияжем на лице. На камеру Полина примерила парик и показала, как выглядела бы с рваной стрижкой.

 

«Дорогие друзья, не бойтесь меняться! Вы красивые, не бойтесь экспериментов!» — призвала звезда эстрады.

Поклонники пришли в восторг от увиденного

Оказалось, что короткая рваная стрижка в блонде Гагариной очень идет. С такой прической 37-летняя исполнительница выглядит как совсем юная девушка.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Раскрыта минимальная стоимость тура в Турцию на двоих весной по системе «все включено»

Раскрыта минимальная стоимость тура в Турцию на двоих весной по системе «все включено»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Полина Гагарина опубликовала видео с рваной стрижкой

Сегодня, 15:56

Раскрыта минимальная стоимость тура в Турцию на двоих весной по системе «все включено»

Сегодня, 12:40

Диетолог Мухина порекомендовала пожилым людям пить компот из сухофруктов

27-01-2025, 19:30

В России начали отзывать китайские автомобили Tank 500

27-01-2025, 17:36

Могут вызвать аллергию и ожирение: диетолог Михалева призвала не увлекаться покупными йогуртами

27-01-2025, 15:07

Синоптик Шувалов пообещал снег в Москве и области через неделю

27-01-2025, 14:35

Умер актер Игорь Ромащенко, сыгравший в сериалах «Папины дочки» и «След»

27-01-2025, 12:09

Снова 10 млн: Анна Асти вернула ценник за выступления на уровень до «голой вечеринки»

26-01-2025, 15:20

"Экстрасенсы. Битва сильнейших-2": у вампира Краснова отобрали корону, а любовную ведьму пытались запугать

26-01-2025, 01:59

Песков сообщил о готовности Кремля к переговорам с Трампом

24-01-2025, 14:34

У россиян, возвращающихся с Европы, отбирают сыры и хамон

23-01-2025, 21:04

В Кремле прокомментировали ультиматум Трампа по украинскому конфликту

23-01-2025, 15:56

В России начали продавать пляжные туры в Северную Корею

23-01-2025, 14:43

В России продали соболиную шубу за рекордную сумму - 34 млн рублей

22-01-2025, 16:30

Пилоты летевшего в Москву самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines увидели НЛО в небе

22-01-2025, 16:25

«Иванушка» Кирилл Андреев во второй раз стал дедушкой

22-01-2025, 15:44

Соседов назвал Меладзе безнадежно постаревшим артистом с устаревшей музыкой

22-01-2025, 15:30

Блогерша Ида Галич отстригла ультракороткую челку, о которой давно мечтала

22-01-2025, 15:09

Петербуржцы все чаще стали доверять поиск работы нейросетям

22-01-2025, 13:07

«Абзац» узнал, что телеведущий Иван Ургант готов выступить на частном мероприятии за 6,8 млн рублей

22-01-2025, 12:44

Новости партнеров
2023
ru-RU