Полина Гагарина опубликовала видео с рваной стрижкой

Певица Полина Гагарина примерила на себя новый имидж. На видео у себя в социальной сети знаменитость показала, как выглядит с короткой рваной стрижкой и ярко подведенными глазами.

На радикальные перемены во внешности артистка не решилась. Возможно, она когда-нибудь дойдет до того, чтобы остричь волосы так коротко. Пока же Гагарина изменилась с помощью парика.

Видео для своей страницы в Instagram (владелец соцсети - компания Meta - признана в России экстремистской и запрещена, - Ред.) она снимала в гримерке.

Артистка восседала за столиком в концертном платье с глубоким декольте, с макияжем на лице. На камеру Полина примерила парик и показала, как выглядела бы с рваной стрижкой.

«Дорогие друзья, не бойтесь меняться! Вы красивые, не бойтесь экспериментов!» — призвала звезда эстрады.

Поклонники пришли в восторг от увиденного

Оказалось, что короткая рваная стрижка в блонде Гагариной очень идет. С такой прической 37-летняя исполнительница выглядит как совсем юная девушка.