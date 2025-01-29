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Раскрыта минимальная стоимость тура в Турцию на двоих весной по системе «все включено»

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Раскрыта минимальная стоимость тура в Турцию на двоих весной по системе «все включено»
В России / О разном
Фото из открытых источников

Раскрыта минимальная стоимость тура из России в Турцию на двоих весной этого года. Сумму озвучили в крупном туристическом агентстве нашим коллегам из издания «Северпост», передает РИА «Информинг».

Весной отдыхать в Турции очень выгодно - можно прилично сэкономить.

Недельный тур на двоих в мае 2025 года по системе «все включено» обойдется всего лишь в 120 782 рубля

Отдых предполагает вылет из Москвы и размещение в отеле четыре звезды в поселке Авсаллар (20 километров от центра Аланьи) всего лишь в 150 метрах от моря.
Путевка в пятизвездочном отеле (только для взрослых 16+) в Кызылагаче обойдется почти на 40 тысяч дороже - в 160 519 рублей. 

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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