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Ученые пытаются разгадать тайну, которую скрывает крошечный золотой замок Петерсхагена

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Ученые пытаются разгадать тайну, которую скрывает крошечный золотой замок Петерсхагена
Новости науки
Фото из открытых источников

В Петерсхагене, что на границе Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии в Германии, археологи нашли крохотный замок времен Римской эпохи. Сделан он из чистого золота в III-IV веке нашей эры. Ученые пытаются разгадать тайну данного артефакта, сообщает LWL.

Размеры этого золотого замочка поистине поражают - всего 1,2 на 1,1 см

Но еще больше удивляет то, что он мог использоваться не только как украшение, но и выполнять вполне практическую функцию. То есть, примерно 1600 лет назад ним кто-то пользовался. По крайней мере, первые проведенные исследования наталкивают именно на эту мысль.

Нейтронный томограф позволил получить трехмерные изображения. В результате было выяснено, что невзирая на отсутствие ключа и цепочка, в середине замка имеются заклепки и звенья. То есть, его использовали по прямому назначению.

Теперь ученым предстоит выяснить, как в древнем Риме могли без современных технологий, увеличительных стекол и другого важного оборудования создать такую миниатюру.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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