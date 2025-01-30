Life: из-за ожирения россиян все чаще хоронят в гробах размера «оверсайз»

Эпидемия ожирения в России не идет на спад. Полные люди в стране все чаще умирают от инфарктов и инсультов. А их родственникам во время организации похорон часто бывает нелегко найти гроб подходящего размера. Особенно остро проблема стоит в провинциях, пишет издание Life.ru.

Сотрудники ритуальных служб рассказали, что существуют три категории гробов. «Стандарт» - I категория. Он подходит для умерших, которые при жизни носили размер одежды до 52-го.

II категория - «полуторный» - подходит для людей до 58 размера одежды. Существует еще и III категория - для умерших больше 60-го размера. Работники ритуальных служб называют такой гроб «двойным» либо «оверсайз».

У него двойное дно и усиленный каркас. Стоит такой гроб вдвое дороже стандартного.

«Ритуальщики» из Петербурга поведали журналистам, что самый большой гроб, который у них заказывали, предназначался для умершего весом более 300 кг и ростом свыше двух метров.