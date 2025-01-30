Информинг » В России » Продюсер Дворцов: Гонорары Дмитрия Маликова за концерт стартуют от 1,5 млн рублей

Продюсер Дворцов: Гонорары Дмитрия Маликова за концерт стартуют от 1,5 млн рублей

Image 16+
Продюсер Дворцов: Гонорары Дмитрия Маликова за концерт стартуют от 1,5 млн рублей
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

В среду, 29 января, певец и композитор Дмитрий Маликов отпраздновал свое 55-летие. На сцене он уже почти четыре десятилетия. Артисту удается постоянно сохранять популярность. Как и прежде, он в списке самых востребованных российских знаменитостей. Гонорар Маликова в беседе со «Страстями» раскрыл продюсер Сергей Дворцов.

«Востребованность у него максимальная - как для корпоративов, так и для концертов-сборников, - рассказывает собеседник издания. - Гонорары у Маликова за концерт от - 1,5 млн рублей и выше».

У концертных площадок и организаторов корпоративов огромный спрос на этого артиста

Дмитрий Маликов активно гастролирует и в свои 55 лет параллельно ведет к подготовку к «сольнику», который, по словам Дворцова, состоится в самое ближайшее время на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Раскрыта минимальная стоимость тура в Турцию на двоих весной по системе «все включено»

Раскрыта минимальная стоимость тура в Турцию на двоих весной по системе «все включено»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Москве 34-летний мужчина потерял 20 миллионов рублей из-за круассана

Сегодня, 14:42

Продюсер Дворцов: Гонорары Дмитрия Маликова за концерт стартуют от 1,5 млн рублей

Сегодня, 12:26

В Москву прилетела звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Сегодня, 11:13

Life: из-за ожирения россиян все чаще хоронят в гробах размера «оверсайз»

Сегодня, 10:59

Полина Гагарина опубликовала видео с рваной стрижкой

Вчера, 15:56

Раскрыта минимальная стоимость тура в Турцию на двоих весной по системе «все включено»

Вчера, 12:40

Диетолог Мухина порекомендовала пожилым людям пить компот из сухофруктов

27-01-2025, 19:30

В России начали отзывать китайские автомобили Tank 500

27-01-2025, 17:36

Могут вызвать аллергию и ожирение: диетолог Михалева призвала не увлекаться покупными йогуртами

27-01-2025, 15:07

Синоптик Шувалов пообещал снег в Москве и области через неделю

27-01-2025, 14:35

Умер актер Игорь Ромащенко, сыгравший в сериалах «Папины дочки» и «След»

27-01-2025, 12:09

Снова 10 млн: Анна Асти вернула ценник за выступления на уровень до «голой вечеринки»

26-01-2025, 15:20

"Экстрасенсы. Битва сильнейших-2": у вампира Краснова отобрали корону, а любовную ведьму пытались запугать

26-01-2025, 01:59

Песков сообщил о готовности Кремля к переговорам с Трампом

24-01-2025, 14:34

У россиян, возвращающихся с Европы, отбирают сыры и хамон

23-01-2025, 21:04

В Кремле прокомментировали ультиматум Трампа по украинскому конфликту

23-01-2025, 15:56

В России начали продавать пляжные туры в Северную Корею

23-01-2025, 14:43

В России продали соболиную шубу за рекордную сумму - 34 млн рублей

22-01-2025, 16:30

Пилоты летевшего в Москву самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines увидели НЛО в небе

22-01-2025, 16:25

«Иванушка» Кирилл Андреев во второй раз стал дедушкой

22-01-2025, 15:44

Новости партнеров
2023
ru-RU