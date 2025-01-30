Продюсер Дворцов: Гонорары Дмитрия Маликова за концерт стартуют от 1,5 млн рублей

В среду, 29 января, певец и композитор Дмитрий Маликов отпраздновал свое 55-летие. На сцене он уже почти четыре десятилетия. Артисту удается постоянно сохранять популярность. Как и прежде, он в списке самых востребованных российских знаменитостей. Гонорар Маликова в беседе со «Страстями» раскрыл продюсер Сергей Дворцов.

«Востребованность у него максимальная - как для корпоративов, так и для концертов-сборников, - рассказывает собеседник издания. - Гонорары у Маликова за концерт от - 1,5 млн рублей и выше».

У концертных площадок и организаторов корпоративов огромный спрос на этого артиста

Дмитрий Маликов активно гастролирует и в свои 55 лет параллельно ведет к подготовку к «сольнику», который, по словам Дворцова, состоится в самое ближайшее время на сцене Государственного Кремлевского дворца.