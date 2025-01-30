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В сеть слили видео выступления Филиппа Киркорова без фонограммы

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В сеть слили видео выступления Филиппа Киркорова без фонограммы
Знаменитости
Фото: VK Видео

В сеть слили видео, на котором запечатлено выступление народного артиста России вживую, без фонограммы. Ролик, выложенный пользователем социальной сети Instagram* (запрещена в России, принадлежит компании Мета, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, - Ред.), опубликовало агентство «Лента.ру».

Видео было снято на свадьбе в Нью-Йорке (США)

Филипп Киркоров спел для гостей одну из своих самых проникновенных композиций - «Жестокая любовь».

Судя по кадрам, вокал ему дался нелегко. Пользователи сети обратили внимание на то, что певец с большим трудом вытягивал, фальшивил и едва поспевал за музыкой.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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