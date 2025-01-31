APP: корабль-призрак сел на мель близ берегов Нью-Джерси

В устье реки Шрусбери (штат Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки) на мель сел так называемый корабль-призрак. Речь идет о судне, на борту которого нет ни одного человека. В данном случае это 10-метровая яхта - без экипажа, без пассажиров. О ней рассказало Asbury Park Press, передает РИА «Информинг».

О странной яхте специальные службы получили несколько сообщений накануне. Звонившие говорили, что в ледяных водах залива Сэнди-Хук дрейфует какое-то судно.

Когда к нему подошли, выяснилось, что на мель села яхта под названием «Linda T». Зарегистрирована она в Нью-Йорке.

У судна был оторван швартовой трос. При осмотре также выяснилось, что у левого борта имеются повреждения.

Что произошло с яхтой и куда подевались люди?

Это предстоит выяснить в ходе расследования. Его проводят береговая охрана США и Служба национальных парков.