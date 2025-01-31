CNN: неизвестную картину Ван Гога нашли в США на гаражной распродаже

Американский коллекционер посетил гаражную распродажу в Миннесоте и приобрел за $50 картину «Элимар». По всей видимости, это одна из работ Винсента Ван Гога, передает CNN.

По информации телеканала, фирма LMI Group из Нью-Йорка выкупила это полотно у коллекционера в 2019 году. Цена, которую ему дали, не называется. Но реальная стоимость полотна может составлять $15 млн.

Сразу после приобретения картины фирма набрала команду экспертов в 20 различных областях, в том числе химиков, юристов и искусствоведов.

Специалисты уже провели несколько исследований и экспертиз. Все указывает на то, что картина «Элимар» принадлежит кисти Винсента Ван Гога.

Окончательное авторство полотна должны установить работники музея художника в Амстердаме.