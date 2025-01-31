ДНК-анализ подтвердил, что пятиметровая акула в Австралии была растерзана косатками

Ученые огласили, что в результате проведенного анализа ДНК получено подтверждение того, что пятиметровая акула, тушу которой нашли в 2023 году на берегу штата Виктория в Австралия, была растерзана стаей касаток. Об этом пишет издание Seven News.

Растерзанную неживую акулу увидели близ города Портленд

Исследователи были поражены жестокостью, проявленной по отношению к хищнице. У нее было разорвано брюхо и внутренние органы. Одна рана в диаметре составляла около 50 см. И нанесена она была всего за один укус.

На основе этого ученые сразу же заподозрили, что с акулой могли расправиться косатки. Тем более что свидетели рассказывали, что группу этих морских животных видели неподалеку от места, где было обнаружено тело рыбы.

Исследователи оказались правы. Эксперты нашли в ранах акулы ДНК косаток. Также были обнаружены

ДНК плоскоголовых семижаберных акул. Предполагается, что они в атаке участия не принимали, а всего лишь поедали падаль.