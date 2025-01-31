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Терапевт Звонков: Пожилым людям нужно быть осторожнее в период температурных «качелей»

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Терапевт Звонков: Пожилым людям нужно быть осторожнее в период температурных «качелей»
Здоровье
Фото из открытых источников

В период резких перепадов температуры пожилым людям стоит быть особенно осторожными. Об этом терапевт Андрей Звонков заявил, беседуя с РИАМО.

У пожилых людей, как правило, уже есть хронические заболевания. У некоторых - даже целый «букет». И организму очень сложно адаптироваться к резким изменениям температурного режима.

Пенсионеры к перепадам особенно чувствительны

«Преимущественно от резких перепадов температуры страдают пожилые люди, страдающие различными сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. Вот эти люди максимально чувствительны к перепадам температуры», — отметил врач.

Пожилым с гипертонией, стенокардией, васкулитами и другими заболеваниями в периоды температурных «качелей» в обязательном порядке следует придерживаться рекомендаций лечащего врача и принимать прописанные лекарственные препараты.

«Информинг» ранее рассказал о тренде «floortime», поддержав который вы сможете снизить уровень тревожности.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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