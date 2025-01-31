Турэксперт Мальцев предложил альтернативы курортам на юге России после разлива мазута

После того, как штормовая погода привела к крушению танкеров в Черном море и разливу мазута, многие россияне вынуждены отказаться от пляжного отдыха на юге России. Турэксперт Михаил Мальцев предложил альтернативу.

В беседе с телеканалом ОТВ он заявил, что летний отпуск подразумевает не только отдых на море. Можно отправиться в Москву или Петербург.

Отдохнуть в самых больших городах страны можно не хуже, чем на курортах

Если все же хочется отдыха у воды, можно купить путевку на побережье Азовского или Каспийского морей.

По системе «все включено» выгоднее всего отдыхать в Турции. На эту страну приходится половину турпотока весной и летом. Чаще всего россияне летают в Анталию и Стамбул.

Кому Турция уже не в новинку, могут отправиться в ОАЭ, Таиланд или Шри-Ланку.

Россиянам с ограниченным бюджетом на отпуск подойдут для отдыха республики бывшего Советского Союза, расположенные в Закавказье и Центральной Азии.



