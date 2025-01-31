URA.Ru: Цена на бензин в ХМАО за год выросла на 20%

Цена на бензин АИ-98 в ХМАО всего лишь за год выросла на 20%. Об этом сообщает агентство URA.Ru со ссылкой на данные Тюменьстата.

В январе 2024 года бензин данной марки в регионе стоил, в среднем, 68,37 рублей. В первый месяц 2025 года (по состоянию на 27 число) его стоимость уже 82,19 рубля за литр.

В целом за год стоимость бензина и дизтоплива в Югре выросла, в среднем, на 12%.

Бензин АИ-95 подорожал на 10,95% - то есть на 5,89 рубля.

АИ-92 прибавил в цене 5,74 рубля - 11,58%.

Агентство подчеркивает, что в течение последнего месяца стоимость всех марок бензина увеличилась, в среднем, на 1,2%.

Востребованный АИ-92 подорожал больше других - цена повысилась с 54,51 до 55,36 рубля за один литр.