В Гренландии прорвалось гигантское ледниковое озеро: к чему это ведет

В восточной части острова Гренландия прорвало гигантское ледниковое озеро. Ученые Копенгагенского университета наблюдали за событием в режиме реального времени, сообщает «Медиапоток».

Более трех тысяч миллиардов воды было выброшено озером в результате прорыва толщи льда. «Извержение» из озера Каталина происходило в течение нескольких недель. Выброшенный объем воды эквивалентен тому, сколько Дания, которой принадлежит Гренландия, потребляет в течение трех лет.

Накопление воды в ледниковом озере Каталина шло в течение двух десятилетий. После прорыва уровень воды упал на рекордные 154 метра.

Событие не привело к жертвам или каким-либо серьезным последствиям. Но в следующий раз так может не повезти - и тогда наводнения неизбежны.

Исследователи считают, что из-за климатических изменений подобные прорывы будут учащаться.