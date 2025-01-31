Вирус Zika делает кожу человека приманкой для комаров: ученые встревожены

Вирус Zika делает кожу приманкой для комаров вследствие изменения метаболизма в эпидермисе, из-за чего темпы его распространения увеличиваются.

Это вызывает серьезную обеспокоенность ученых

Исследователи из Ливерпульской школы тропической медицины выяснили, что вирус Zika непосредственно влияет на фибробласты - клетки, ответственные за поддержание структуры кожи. Также установлено, что патоген приводит к изменению экспрессии различных генов и белков. Как результат, увеличивается продуцирование дермой летучих органических соединений, которые и привлекают комаров.

По мнению исследователей, это является подтверждением того, что вирус распространяется не только пассивно, но и активно посредством такой хитрой уловки.

По словам профессора Нушин Эмами, это, по сути, означает, что Zika ради выживаемости манипулирует своим хозяином.

Это чрезвычайно важное открытие, поскольку знание этой уловки вируса поможет разработать новые методики борьбы с патогеном. Предстоит разработать стратегию, которая помогла бы блокировать продуцирование кожей летучих соединений, что делает ее привлекательной для комаров.

Вирус Zika наиболее опасен для беременных женщин, поскольку может привести к патологиям плода.