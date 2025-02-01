В ближайшие дни на Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Безымянный

Мощное извержение вулкана Безымянный на Камчатке может начаться уже в ближайшие три дня. Об этом предупредила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА Новости.

По данным специалистов, эффузивная активность Безымянного постепенно увеличивается. Вулкан время от времени производит мощные выбросы газа и пара.

Минувшей ночью спутники зафиксировали большую термическую аномалию над Безымянным. Разница температур между термической аномалией и фоном высокая.

«Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению», - проинформировали исследователи.

В Институте вулканологии прогнозируют, что выбросы пепла из Безымянного могут достигать высоты в десять-пятнадцать километров над уровнем моря.



