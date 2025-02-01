Вирус Кэмп-Хилл может спровоцировать масштабную эпидемию в Америке

Ученые из Университета Квинсленда у землероек в штате Алабама выявили вирус Кэмп-Хилл. Это, закономерно, вызвало обеспокоенность в США. Вирус Кэмп-Хилл принадлежит к группе генипавирусов, которые представляют опасность не только для животных, но и для людей.

Выявление патогена у короткохвостых бурозубок, которые обитают не только в Штатах, но и в Канаде, сигналит ученым о более широком его распространении, чем считалось доныне.

При самом худшем сценарии вирус способен спровоцировать эпидемию в Северной Америке. Однако ученым необходимы дополнительные исследования.

Выявленный вирус похож на обнаруженный в Китае вирус Ланъя, передает «ПотокМедиа».