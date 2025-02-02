«Айсберг Судного дня» движется по направлению к Британии

В декабре минувшего года айсберг A23a вырвался из ловушки океанического водоворота, в которой пробыл девять месяцев, и начал движение вдоль берегов Антарктиды. Его цель - заморские территории Великобритании. Сейчас он приближается к островам Южная Георгия и Южные Сандвичевы.

А23а называют «айсбергом Судного дня»

И не только из-за его гигантской площади, которая на текущее время составляет 3,5 тысячи квадратных километров. А из-за возможных губительных последствий для флоры, фауны и в целом экосистем в случае его столкновения с сушей.

В 2004 году похожего размера айсберг сел на мель. Это привело к тому, что льды перекрыли пингвинам и тюленям доступ к привычным местам их обитания и питания. Много особей из-за этого погибли.

В случае повторения ситуации с «айсбергом Судного дня» последствия могут быть еще более катастрофическими, поскольку возможно даже изменение химического состава океана.

Исследователи Британской антарктической службы обнаружили, что он состоит не только из пресного льда. В нем много различных химических элементов и фитопланктон. В случае таяния все они попадут в воду и сильно ударят по экосистемам.



