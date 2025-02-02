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PNAS: на дне Балтийского моря нашли древнюю стену возрастом 10 тыс. лет

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PNAS: на дне Балтийского моря нашли древнюю стену возрастом 10 тыс. лет
Новости науки
Фото из открытых источников

На дне Балтийского моря обнаружены каменные сооружения, возраст которых составляет более 10 тысяч лет. Об открытии ученые Института исследований Балтийского моря им. Лейбница рассказали в статье, вышедшей из печати в журнале PNAS.

Сооружения, о которых идет речь, представляют собой каменную стену. Предполагается, что она была построена древними охотниками-собирателями более 10 тысяч лет назад. А затонула примерно за 8500 лет до наступления нашей эры - в процессе образования Литоринового моря.

Длина обнаруженной стены - 900 метров, в ширину она составляет 2,5 метра. Сооружение состоит из 1700 камней.

На возведение такой стены ушло много времени, уверены ученые, а также труд тысяч рабочих. Стена - доказательство уровня развития общества в древние времена.

Изначально предполагалось, что она служила защитным сооружением. Позже ученые установили, что главное ее предназначение - загон северных оленей.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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