Российские туристы пожаловались на ужасные номера в отелях Хургады

Российские туристы почти отказались от бронирований номеров в трехзвездочных отелях на курортах Египта. Ужасные условия проживания соотечественников пугают больше, чем цены.

Россияне готовы платить больше, лишь бы не жить в ужасных номерах

В приоритете у отдыхающих сейчас премиум-сегмент, пишет «78.ру».

Выбирая отель в Египте, клиенты стремятся к тому, чтобы он был расположен рядом с морем, имел бассейн с подогреваемой водой, предлагал различные развлечения и самое главное, чтобы работал он по системе all inclusive (все включено).

Туристы из России чаще всего бронируют отели на таких курортах, как Шарм-эль-Шейх и Хургада. Цены, к слову, выросли. Лишь за последний год путевки прибавили к цене, в среднем, 35 процентов.

В настоящее время путевка стоит около 175 тысяч рублей.

Но все меньше желающих отправиться на отдых даже в отели четыре звезды. Туристы из РФ жалуются на то, что они за свою цену ужасные - номера давно не знали ремонта, выбор еды скудный, а иногда ее и вовсе на всех не хватает.

Это приводит к дополнительным тратам в отпуске, так как приходится посещать кафе и рестораны, чтобы не чувствовать себя голодным.



