Ученые выяснили, что атмосфера Земли стала эффективнее избавляться от метана и других газов

Ученые из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии по итогам своих исследований и наблюдений объявили, что атмосфера Земли стала эффективнее очищаться от загрязняющих ее веществ. Результаты их работы опубликованы в статье, вышедшей на страницах научного журнала Nature Communications.

Гидроксильный радикал (ОН, состоящая из одного атома водорода и одного атома кислорода высокореактивная молекула) называют «моющим средством атмосферы», поскольку он удаляет до 90 процентов метана и других газов, хотя и живет менее секунды.

Он образуется под воздействием ультрафиолетового света, озона и водяного пара

Исследователи изучили собранные на двух станциях мониторинга в Южном полушарии в течение 33 лет данные, а в качестве индикатора остановились на реактивном оксиде углерода (14CO). Он способен помочь в отслеживании уровня ОН, поскольку его концентрация зависит именно от активности гидроксильных радикалов.

В результате было выяснено, что с 1997 года атмосфера Земли в Южном полушарии планеты значительно улучшила функцию самоочищения.

Концентрация 14CO в Новой Зеландии снижалась на 11 процентов ежегодно, а летом в Антарктиде на 43 процента. Это, подчеркивают ученые в статье, говорит о росте уровня «моющего средства» в виде ОН.