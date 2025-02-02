Звезда Comedy Club Екатерина Козлова сделала пластическую операцию: «Фото до и после показывать пока рано»

Популярная российская актриса, звезда Comedy Club Екатерина Козлова призналась своим поклонникам, что сделала пластическую операцию. Хирургическим путем она избавилась от диастаза прямых мышц живота.
Рассказывая о пластике в своем Telegram-канале, Екатерина Козлова намекнула, что результатом, в целом, довольна.
Знаменитость выложила две фотографии с клиники, где сейчас восстанавливается после перенесенного оперативного вмешательства.
Козлова призналась, что до операции у нее такой осиной талии, как сейчас, «никогда в жизни не было».