Звезда Comedy Club Екатерина Козлова сделала пластическую операцию: «Фото до и после показывать пока рано»

Популярная российская актриса, звезда Comedy Club Екатерина Козлова призналась своим поклонникам, что сделала пластическую операцию. Хирургическим путем она избавилась от диастаза прямых мышц живота.

Рассказывая о пластике в своем Telegram-канале , Екатерина Козлова намекнула, что результатом, в целом, довольна.

Знаменитость выложила две фотографии с клиники, где сейчас восстанавливается после перенесенного оперативного вмешательства.

«Фото до и после делать и показывать пока рано, но то, что я уже видела, не убирает с моего лица улыбку», — говорится в сообщении звезды Comedy Club.

Козлова призналась, что до операции у нее такой осиной талии, как сейчас, «никогда в жизни не было».