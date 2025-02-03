Геолог Завацки: Атлантида была островом размером с Крит

Легендарная Атлантида, которая исчезла из виду в морских глубинах, могла располагаться на востоке Средиземномного моря. И была она островом размером с Крит. Об этом заявил геолог Станислав Завацки в разговоре с изданием Life.
В основе вывода ученого - многолетние исследования геологической истории нашей планеты
Затерянный мир, по его словам, мог находиться близ островов Тира, Андикитира и Санторина.
— растолковал собеседник издания.
Так Атлантида, размер которой был небольшим, оказалась на дне морском.