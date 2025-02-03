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Климатические аномалии угрожают Земле катастрофой планетарного масштаба

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Климатические аномалии угрожают Земле катастрофой планетарного масштаба
Наука и техника
Фото из открытых источников

В последние годы планета столкнулась с климатическими аномалиями.

Они фиксируются в разных уголках земного шара.

Всё больше вулканов начали просыпаться, землетрясения стали более разрушительными (вспомните Турцию), а резкое потепление стало осязаемым человеком. Шутка ли, что даже мы в своих широтах настоящей зимы в этом году пока не видели.

Последние исследования ученых указывают на смещение оси вращения Земли, пишет АБН24.

Ядро планеты тоже сдвинулось, вследствие чего фиксируются хаотичные движения планеты. Океаны перестали справляться со своей функцией и больше не охлаждают ее так, как прежде.

Отмечается, что если температура на планете и дальше будет повышаться, катастрофа планетарного масштаба неминуема.

Человечество может исчезнуть раньше, чем многие думают

Пока катастрофу ещё можно предотвратить путем снижения выбросов газов в атмосферу, предотвращения вырубки лесов и загрязнения океана.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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