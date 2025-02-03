Названы культовые советские фильмы, которые российские режиссеры переснимут в 2025 году

В 2025 году российские режиссеры планируют снять ремейки нескольких культовых советских фильмов.

Цель - привлечь молодежь к классике и поддержать интерес к культурному наследию.

Ожидаются новые версии известных сказок и драм.

Среди самых ожидаемых проектов:

«Волшебник Изумрудного города» (1959) в современной интерпретации Александра Войтинского со Светланой Ходченковой и Юрием Колокольниковым в главных ролях.

«Александр Невский» (1938) под руководством Владимира Котта с акцентом на политические аспекты.

«Судьба человека» (1959) в новой версии Андрея Звягинцева.

«Морозко» (1964) от режиссера Валерия Филиппова с адаптацией под современные реалии.