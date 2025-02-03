В Великобритании выловили самого крупного сома в истории

В городе Молдон (графство Эссекс, Великобритания) выловили самого крупного сома в истории. Длина рыбы составила более 2,40 метра, передает РИА Информинг со ссылкой на BBC News.

34-летний Шон Инг приехал на рыбалку вместе со своей женой

Он даже представить не мог, что к нему на крючок попадётся такая огромная рыбина.

Выудить гиганта удалось из водоёма только через полтора часа.

Это была напряженная борьба человека и огромной рыбы, но мужчина не сдавался и продолжал натягивать леску, хотя после часа усилий и чувствовал себя уставшим.

Когда рыба была успешно выловлена, он взвесил сома. Вес рыбы составил 68 кг. В длину она была более 2 м 40 см.

В январе текущего года выловленного им сома официально признали рекордсменом.

Предыдущий рекорд, установленный в мае 2024 года, был за сомом весом 64,4 кг