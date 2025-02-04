Поросенок-мутант родился на Филиппинах: он плакал, как человеческий младенец

На Филиппинах свиноматка родила поросенка-мутанта. У него не было глаз, не было рыла, но плакал он как человеческий младенец. Об этом сообщает Jam Press, передает РИА Информинг.
По словам Альфредо Кардинаса-младшего, хозяина свиньи, в её помете было восемь поросят.
Мутант родился четвертым по счету
У всех остальных детёнышей свиньи со здоровьем все в порядке, никаких отклонений во внешности тоже нет.
По данным издания, на голове мутанта не сформировано рыло, вместо него свисал какой-то странный кожный нарост.
У него не было глаз, но были уши, завернутые назад.
Поросенок издавал звуки, похожие на плач младенца. И это, как отметил его хозяин, было жутко и страшно.
Животное прожило лишь четыре часа с момента появления на свет.
По версии одного из врачей, мутант родился с голопрозэнцефалией из-за воздействия на его мать каких-то химических соединений.