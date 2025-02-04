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Поросенок-мутант родился на Филиппинах: он плакал, как человеческий младенец

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Поросенок-мутант родился на Филиппинах: он плакал, как человеческий младенец
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

На Филиппинах свиноматка родила поросенка-мутанта. У него не было глаз, не было рыла, но плакал он как человеческий младенец. Об этом сообщает Jam Press, передает РИА Информинг.

По словам Альфредо Кардинаса-младшего, хозяина свиньи, в её помете было восемь поросят.

Мутант родился четвертым по счету

У всех остальных детёнышей свиньи со здоровьем все в порядке, никаких отклонений во внешности тоже нет.

По данным издания, на голове мутанта не сформировано рыло, вместо него свисал какой-то странный кожный нарост.

У него не было глаз, но были уши, завернутые назад. 

Поросенок издавал звуки, похожие на плач младенца. И это, как отметил его хозяин, было жутко и страшно.

Животное прожило лишь четыре часа с момента появления на свет.

По версии одного из врачей, мутант родился с голопрозэнцефалией из-за воздействия на его мать каких-то химических соединений.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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