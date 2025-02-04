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Прошло исследование: лед в Гренландии трескается быстрее, чем раньше

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Прошло исследование: лед в Гренландии трескается быстрее, чем раньше
Новости науки
Фото из открытых источников

Группа ученых из Даремского университета сообщила, что ледяной покров Гренландии подвергается стремительному разрушению из-за глобального изменения климата, о чем свидетельствуют трехмерные карты поверхности Земли.

Ледники Гренландии покрываются клиновидными трещинами, которые расширяются вглубь и вширь с поразительно высокой скоростью.

Ученые обращают внимание на один важный момент

Эта скорость расширения трещин намного выше, чем наблюдалась ранее.

Подобные изменения могут привести к непредсказуемым последствиям, в том числе к повышению уровня Мирового океана.

В связи с этим ученые надеются, что полученные ими данные помогут предпринять необходимые меры.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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