Риск реален: Турции и Греции угрожают мегаземлетрясение и цунами

Ученые предупреждают о реальном риске того, что Турцию и Грецию в ближайшее время накроют мегаземлетрясение и цунами.
Предвестником возможной катастрофы они считают серию подземных толчков в районе Санторини и других маленьких островков в Эгейском море. Об этом пишет «Кулик».
В последнее время наблюдается увеличение сейсмической активности в Греции, следует из данных факультета геофизики и геотермии Афинского университета.
Подземные толчки фиксируются вдоль зоны разлома
Сейсмолог Йенс Скапски напоминает, что такое уже происходило перед страшным землетрясением в Греции магнитудой 7,7 в 1956 году.
Аналогичная угроза актуальна и для Турции, которая два года назад уже столкнулась с мегаземлетрясением.