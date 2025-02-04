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Риск реален: Турции и Греции угрожают мегаземлетрясение и цунами

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Риск реален: Турции и Греции угрожают мегаземлетрясение и цунами
В Мире / Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые предупреждают о реальном риске того, что Турцию и Грецию в ближайшее время накроют мегаземлетрясение и цунами.

Предвестником возможной катастрофы они считают серию подземных толчков в районе Санторини и других маленьких островков в Эгейском море. Об этом пишет «Кулик».

В последнее время наблюдается увеличение сейсмической активности в Греции, следует из данных факультета геофизики и геотермии Афинского университета.

Подземные толчки фиксируются вдоль зоны разлома

Сейсмолог Йенс Скапски напоминает, что такое уже происходило перед страшным землетрясением в Греции магнитудой 7,7 в 1956 году.

«Риск того, что эта череда землетрясений (а зафиксировано подземных толчков уже более двух сотен, отдыхающие и местные жители сейчас в панике покидают Санторини, - Авт.) приведет к потенциально катастрофическому землетрясению и цунами, реален, но не так чтобы особенно высок», — говорит специалист.

Аналогичная угроза актуальна и для Турции, которая два года назад уже столкнулась с мегаземлетрясением.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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