Спутниковые камеры увидели загадочное сооружение под песками Аравийской пустыни

Группа археологов из Университета Халифы в Абу-Даби воспользовалась инновационным подходом к поиску древних сооружений в Аравийской пустыне.

Исследователи совместили радарные спутниковые изображения с технологиями искусственного интеллекта для обнаружения скрытых под песками объектов.

Традиционные методы исследования в данном случае были бы малоэффективны из-за однообразия ландшафта, состоящего из дюн

3D-модели местности создавалась на основе спутниковых снимков, после чего использовали георадар и нейросеть для более точного определения местоположения потенциальных находок.

В настоящее время ученые приступили к раскопкам, и полученные результаты, по их мнению, могут привести к настоящему прорыву в изучении древних культур, населявших эти пустынные земли.