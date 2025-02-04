Туристка из России сравнила отдых в Хургаде с Шарм-эль-Шейхом и вынесла свой вердикт

Туристка из России отдохнула на двух популярных Египта курортах и сравнила отдых там. Её вердикт в Дзен-блоге: оба неплохие.

Все зависит от приоритетов туриста

Шарм-эль-Шейх кое в чем выигрывает.

Что касается рифов, то в Хургаде тоже есть отели с рифами, хотя выбор их и ограничен. Но любителям подводного мира все же больше подойдёт Шарм-эль-Шейх.

У вас будет хороший выбор отелей с рифами в разных ценовых категориях, – отметила россиянка.

За этим курортом преимущество и в визовом вопросе. Виза не нужна тем гражданам, чья путёвка рассчитана менее чем на 14 дней виза не требуется.

В Хургаде же визу придется оформлять в любом случае. У неё в плюсах также более развитая инфраструктура.

В Шарме за пределами резортов чаще всего туристов ждут пустыри. Курорт в целом не слишком развит – он будто застрял во времени лет 10 назад – пишет путешественница.

Стоит иметь в виду, что в Шарме песчаные пляжи почти отсутствуют, поэтому семьям с детьми лучше выбирать Хургаду.

Цены на отдых сопоставимы.

Таким образом, за отличными песчаными пляжами она посоветовала отправляться в Хургаду, а за рифами - в Шарм.