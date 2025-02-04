В разных уголках мира, таких как Канада, Индия, Россия, Франция и другие страны, люди неоднократно замечали золотистую субмарину, которая, по рассказам очевидцев, может растворяться в воздухе.

Несмотря на то, что это судно впервые было замечено в 1972 году, ученые до сих пор не могут объяснить его происхождение

При любоц попытке приблизиться к субмарине, она исчезала, словно растворяясь на месте. При этом в воду не погружалась.

Очевидцы описывают субмарину как имеющую золотистый цвет. Ученые утверждают, что ни одна страна в мире не создавала подобное судно.

Некоторые исследователи полагают, что золотистого цвета подлодка может быть одним из необычных и необъяснимыз явлений, с которыми сталкиваются моряки.