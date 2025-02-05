Доктор Мясников признался, что завидует бегающим людям

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» обратился к любителям побегать со словами: «Я вас не люблю, бегунов, могу только мерзко завидовать». Запись телепередачи доступна на портале «Смотрим».

Врач этим видом физической активности не занимается. Поэтому всякий раз он раздражается, когда видит людей на пробежке при любой погоде, в любое время суток. Потому как у них есть очевидное преимущество перед нимю

Всю жизнь занимаюсь спортом, всю жизнь им завидовал и их не любил — наигранно посокрушался доктор в студии.

Зависть его, и это очевидно, белая.

В течение эфира на беговой дорожке занималась девушка.

Мясников измерил у нее пульс. Ожидаемо он был высоким.

Но, заверил врач, уже через несколько минут после окончания бега все показатели придут в

норму.