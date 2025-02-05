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Экономист Иванов заявил, что погода и увеличение потребления способствовали повышению цены на кофе

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Экономист Иванов заявил, что погода и увеличение потребления способствовали повышению цены на кофе
В Мире / Экономика
Фото из открытых источников

Мировые цены на кофе сорта арабика будут оставаться высокими, как минимум, в течение ближайших двух-трех лет из-за климатических изменений и увеличения потребления в Азии.

Это может привести к тому, что некоторым потребителям бодрящего напитка из-за его стоимости, придётся искать более дешёвые альтернативы.

Олег Иванов, старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Плеханова, в беседе с РИА Новости отметил:

Со стороны бизнеса вероятен рост интереса к диверсификации поставок и поиску новых источников сырья, что может усилить роль африканских и азиатских производителей кофе.

Основными причинами подорожания кофе, конкретизировал экономист, являются изменения климата, спровоцировавшие засуху в Бразилии и Колумбии, а также уменьшение производства робусты во Вьетнаме.

Помимо этого, на цены оказывает влияние рост потребления кофе в азиатских странах.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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