Каменные топоры возрастом 1,5 млн лет нашли в пустыне Ирака

Ученые Свободного университета Брюсселя (VUB) во время своей экспедиции в Западную пустыню обнаружили древние каменные орудия.

По виду они напоминают топоры.

Предполагаемый возраст находки - 1,5 млн лет

Археологи работали в районе Аш-Шабака, где в плейстоцене когда-то было большое озеро. Сейчас там пустыня.

Изучение особенностей русел древних рек помогло учёным отыскать семь особо ценных артефактов раннего и среднего палеолита. Всего же в ходе экспедиции в поверхностном слое было более 850 различных находок, в том числе ручные топоры из камня и левалуаззские отщепы (300–40 тыс. лет назад).

Они помогут современным учёным понять, как люди в древние времена использовали ландшафт и выживали в условиях изменения климата.