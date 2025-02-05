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Каменные топоры возрастом 1,5 млн лет нашли в пустыне Ирака

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Каменные топоры возрастом 1,5 млн лет нашли в пустыне Ирака
В Мире / Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые Свободного университета Брюсселя (VUB) во время своей экспедиции в Западную пустыню обнаружили древние каменные орудия.

По виду они напоминают топоры.

Предполагаемый возраст находки - 1,5 млн лет

Археологи работали в районе Аш-Шабака, где в плейстоцене когда-то было большое озеро. Сейчас там пустыня.

Изучение особенностей русел древних рек помогло учёным отыскать семь особо ценных артефактов раннего и среднего палеолита. Всего же в ходе экспедиции в поверхностном слое было более 850 различных находок, в том числе ручные топоры из камня и левалуаззские отщепы (300–40 тыс. лет назад).

Они помогут современным учёным понять, как люди в древние времена использовали ландшафт и выживали в условиях изменения климата.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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