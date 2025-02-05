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Необычный астероид пронесся мимо Солнца на рекордно высокой скорости или корабль пришельцев: ученые продолжают ломать головы

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Необычный астероид пронесся мимо Солнца на рекордно высокой скорости или корабль пришельцев: ученые продолжают ломать головы
Новости науки / О разном
Фото из открытых источников

В октябре 2017 года астрономы обратили внимание на необычный объект, который на высокой скорости промчался мимо звезды нашей системы - Солнца.

Ему было присвоено название Оумуамуа (посланник издалека).

Он официально признан первым межзвездным объектом, прибывшим к нам

У Оумуамуа необычная форма - сигарообразная. В длину он почти 400 метров и 35 - в диаметре.

Часть учёных относит объект к астероидам, поскольку у него, как и у них, поверхность имеет красноватый оттенок.

Период вращения космического гостя вокруг своей оси - 8 часов.

Осенью 2017 года Оумуамуа достиг перигелия, прошев на минимальном расстоянии 0,254 астрономической единицы от Солнца. Его скорость была огромной - 88 км в секунду.

Под воздействием гравитации звезды объект несколько замедлился.

Столь необычное поведение посланника издалека породило массу версий, в том числе и самые фантастические.

Немало учёных, ломая головы над разгадкой загадки, пришли к выводу, что тело, которое считают астероидом, на самом деле является кораблем пришельцев из других миров.

Также это может быть глыба льда, ускорение которой можно объяснить выделением водорода при нагревании.

Оумуамуа пытается покинуть Солнечную систему

По нашим меркам, на это у него уйдет 23 тысячи лет, говорится в статье научного журнала Nature.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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