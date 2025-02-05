«Под каблуком Солнца нет»: Кирилл Сафонов резко осадил свою жену Сашу Савельеву

Певица Саша Савельева на своей странице в instagram (принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена в России, - Ред.) выложила свежее видео, где ее супруг дал зимний совет по здоровью мужчинам-подкаблучникам.
Артистка замужем за популярным российским актером Кириллом Сафоновым
Уже несколько лет супруги вместе с сыном Леоном проживают в Израиле.
Но связь со своими поклонниками из РФ не теряют и постоянно радуют их свежим контентом в социальных сетях.
Сафонов и Савельева разыграли на камеру сценку во время поглощения фастфуда.
Саша за столом подкатила к мужу с вопросом:
Кирилл ответил утвердительно.
Удивлённая Саша начала спрашивать, зачем.