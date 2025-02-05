«Под каблуком Солнца нет»: Кирилл Сафонов резко осадил свою жену Сашу Савельеву

Певица Саша Савельева на своей странице в instagram (принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена в России, - Ред.) выложила свежее видео, где ее супруг дал зимний совет по здоровью мужчинам-подкаблучникам.

Артистка замужем за популярным российским актером Кириллом Сафоновым

Уже несколько лет супруги вместе с сыном Леоном проживают в Израиле.

Но связь со своими поклонниками из РФ не теряют и постоянно радуют их свежим контентом в социальных сетях.

Сафонов и Савельева разыграли на камеру сценку во время поглощения фастфуда.

Саша за столом подкатила к мужу с вопросом:

«Надо ли мужчине принимать витамин D, если жена - солнышко?»

Кирилл ответил утвердительно.

Удивлённая Саша начала спрашивать, зачем.

«Под каблуком Солнца нет», - сказал, как отрезал, на полном серьезе Сафонов.