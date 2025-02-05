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Последние воспоминания: после смерти мозг умершего активен еще 15 минут

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Последние воспоминания: после смерти мозг умершего активен еще 15 минут
Новости науки
Фото из открытых источников

Уникальный случай зафиксировали ученые: мозг 87-летнего пациента продолжал работать 15 минут после остановки сердца.

Электроэнцефалограмма показала активность в областях, отвечающих за память

Ученые предполагают, что мозг воспроизводил последние воспоминания.

Однако природа этого явления пока не изучена и невозможно найти объяснение всплеску мозговой активности.

Не исключено, что это были последние попытки человека зацепиться за жизнь.

Есть версия, что было зафиксировано остаточное явление, пишет Рен ТВ.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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